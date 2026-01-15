SLD Entertainment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SLD Entertainment lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 JPY gegenüber 4,78 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 901,1 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SLD Entertainment 862,8 Millionen JPY umgesetzt.

