SLD Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SLD Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 10,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SLD Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von 20,25 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 878,8 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 945,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at