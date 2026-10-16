SLD Entertainment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SLD Entertainment hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SLD Entertainment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 30,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,16 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SLD Entertainment im vergangenen Quartal 843,2 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SLD Entertainment 917,2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at