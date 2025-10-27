Sleep Cycle Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sleep Cycle Registered hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,67 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sleep Cycle Registered 0,820 SEK je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Sleep Cycle Registered mit einem Umsatz von insgesamt 61,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at