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27.08.2026 06:31:29
Sleep Cycle Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sleep Cycle Registered hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sleep Cycle Registered ein EPS von 0,710 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sleep Cycle Registered im vergangenen Quartal 49,9 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sleep Cycle Registered 63,6 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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