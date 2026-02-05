05.02.2026 06:31:28

Sleep Cycle Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sleep Cycle Registered hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Sleep Cycle Registered 0,860 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,32 Prozent zurück. Hier wurden 57,9 Millionen SEK gegenüber 66,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,62 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 3,09 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sleep Cycle Registered im vergangenen Geschäftsjahr 247,88 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sleep Cycle Registered 261,53 Millionen SEK umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,59 SEK sowie einen Umsatz von 251,00 Millionen SEK belaufen.

