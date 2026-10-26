Sleep Cycle Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sleep Cycle Registered stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,05 SEK. Im letzten Jahr hatte Sleep Cycle Registered einen Gewinn von 0,670 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,9 Millionen SEK – eine Minderung von 17,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 61,5 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at