Sleep Number mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sleep Number gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sleep Number -0,140 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 426,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 342,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at