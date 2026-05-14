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14.05.2026 06:31:29
Sleep Number präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sleep Number hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sleep Number -0,380 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,89 Prozent auf 319,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sleep Number 393,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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