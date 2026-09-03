Sleeping Giant Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sleeping Giant Capital stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sleeping Giant Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen CAD im Vergleich zu 0,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at