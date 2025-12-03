Sleeping Giant Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sleeping Giant Capital hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,29 Prozent auf 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at