Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SIX-Handel im Blick
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24.06.2026 17:58:55
SLI aktuell: Anleger lassen SLI schlussendlich steigen
Zum Handelsschluss sprang der SLI im SIX-Handel um 1,45 Prozent auf 2 263,67 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,017 Prozent höher bei 2 231,61 Punkten, nach 2 231,24 Punkten am Vortag.
Bei 2 230,86 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 264,06 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2 144,98 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 1 992,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SLI mit 1 960,46 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 264,06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 4,71 Prozent auf 183,55 CHF), Givaudan (+ 4,42 Prozent auf 3 423,00 CHF), Richemont (+ 4,01 Prozent auf 185,50 CHF), Alcon (+ 3,94 Prozent auf 55,38 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 3,51 Prozent auf 190,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Holcim (-1,58 Prozent auf 74,64 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 40,36 CHF), Logitech (-1,04 Prozent auf 83,94 CHF), Julius Bär (-0,85 Prozent auf 65,54 CHF) und Partners Group (-0,73 Prozent auf 649,00 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 405 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,928 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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