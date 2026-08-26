SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen

Letztendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,27 Prozent fester bei 2 330,37 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,135 Prozent fester bei 2 327,32 Punkten, nach 2 324,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 337,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 325,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,817 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 2 276,74 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 2 151,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der SLI einen Stand von 2 009,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,34 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 3,71 Prozent auf 73,80 CHF), Amrize (+ 3,26 Prozent auf 36,46 CHF), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 79,94 CHF) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-3,92 Prozent auf 70,66 CHF), Sonova (-1,55 Prozent auf 241,20 CHF), Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 587,80 CHF) und Novartis (-0,90 Prozent auf 127,18 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 758 679 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at