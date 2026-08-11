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|SLI-Marktbericht
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11.08.2026 15:58:30
SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag im Aufwind
Um 15:42 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,24 Prozent auf 2 349,21 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,037 Prozent tiefer bei 2 342,73 Punkten in den Handel, nach 2 343,60 Punkten am Vortag.
Bei 2 349,51 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 335,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 283,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der SLI mit 2 097,34 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 1 979,42 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,22 Prozent. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Sandoz (+ 1,91 Prozent auf 73,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 83,06 CHF), Galderma (+ 1,45 Prozent auf 178,50 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 38,22 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-1,70 Prozent auf 84,24 CHF), Givaudan (-1,24 Prozent auf 3 336,00 CHF), Swiss Life (-1,19 Prozent auf 942,80 CHF), Swiss Re (-1,05 Prozent auf 137,10 CHF) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 688 796 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,26
|0,96%
|Alcon AG
|64,96
|2,56%
|Amrize
|41,22
|3,00%
|Galderma
|187,20
|-0,03%
|Givaudan AG
|3 520,00
|-2,92%
|Logitech S.A.
|89,78
|-1,58%
|Partners Group AG
|784,00
|0,00%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|393,00
|-0,76%
|Sandoz
|76,64
|-0,67%
|Swiss Life AG (N)
|997,60
|-2,10%
|Swiss Re AG
|145,05
|-1,26%
|UBS
|46,48
|-0,26%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|626,00
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
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|-0,25%
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