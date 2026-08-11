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SLI-Marktbericht 11.08.2026 15:58:30

SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag im Aufwind

SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag im Aufwind

Der SLI verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,24 Prozent auf 2 349,21 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,037 Prozent tiefer bei 2 342,73 Punkten in den Handel, nach 2 343,60 Punkten am Vortag.

Bei 2 349,51 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 335,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 283,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der SLI mit 2 097,34 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 1 979,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,22 Prozent. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 5,04 Prozent auf 61,26 CHF), Sandoz (+ 1,91 Prozent auf 73,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 83,06 CHF), Galderma (+ 1,45 Prozent auf 178,50 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 38,22 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-1,70 Prozent auf 84,24 CHF), Givaudan (-1,24 Prozent auf 3 336,00 CHF), Swiss Life (-1,19 Prozent auf 942,80 CHF), Swiss Re (-1,05 Prozent auf 137,10 CHF) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 688 796 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,379 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 88,26 0,96% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,96 2,56% Alcon AG
Amrize 41,22 3,00% Amrize
Galderma 187,20 -0,03% Galderma
Givaudan AG 3 520,00 -2,92% Givaudan AG
Logitech S.A. 89,78 -1,58% Logitech S.A.
Partners Group AG 784,00 0,00% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 393,00 -0,76% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 76,64 -0,67% Sandoz
Swiss Life AG (N) 997,60 -2,10% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,05 -1,26% Swiss Re AG
UBS 46,48 -0,26% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 626,00 -0,95% Zurich Insurance AG (Zürich)

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