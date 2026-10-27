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WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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SLI im Fokus 27.10.2026 15:58:26

SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

So bewegt sich der SLI am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,26 Prozent stärker bei 2 343,06 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 335,43 Zählern und damit 0,067 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 337,00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 346,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 329,31 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der SLI auf 2 291,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 71,10 CHF), VAT (+ 1,88 Prozent auf 584,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,13 Prozent auf 215,60 CHF), Amrize (+ 1,07 Prozent auf 32,92 CHF) und Logitech (+ 1,07 Prozent auf 92,18 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Galderma (-1,96 Prozent auf 187,15 CHF), Swiss Re (-0,91 Prozent auf 152,50 CHF), Sika (-0,88 Prozent auf 174,65 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 8 260,00 CHF) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 83,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 242 054 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 341,410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 77,48 2,84% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 36,11 2,85% Amrize
Galderma 200,50 -2,43% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 233,20 1,66% Helvetia Baloise Holding AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 935,00 -0,22% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 95,28 -3,01% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 89,90 -0,07% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 138,70 1,42% Novartis AG
Partners Group AG 688,80 1,29% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 431,00 1,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 190,30 0,32% Sika AG
Swiss Re AG 163,35 -1,15% Swiss Re AG
VAT 643,00 4,32% VAT

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SLI 2 345,67 0,37%

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