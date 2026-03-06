Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI-Performance im Blick
|
06.03.2026 15:59:04
SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag in der Verlustzone
Am Freitag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 2,28 Prozent schwächer bei 2 062,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,112 Prozent höher bei 2 112,97 Punkten in den Handel, nach 2 110,61 Punkten am Vortag.
Bei 2 113,13 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 062,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 5,11 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 2 154,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 094,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bewegte sich der SLI bei 2 116,94 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,11 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 062,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (-0,10 Prozent auf 191,80 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 712,50 CHF), Lindt (-0,58 Prozent auf 12 030,00 CHF), Straumann (-0,92 Prozent auf 84,10 CHF) und Nestlé (-0,92 Prozent auf 79,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-4,14 Prozent auf 499,60 CHF), Amrize (-4,14 Prozent auf 45,90 CHF), Sika (-3,81 Prozent auf 141,50 CHF), Holcim (-3,54 Prozent auf 64,82 CHF) und Alcon (-3,29 Prozent auf 62,26 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 627 481 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,155 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
