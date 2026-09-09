Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SLI-Performance im Blick
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09.09.2026 15:58:54
SLI aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in der Verlustzone
Am Mittwoch notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,43 Prozent schwächer bei 2 233,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,612 Prozent tiefer bei 2 251,87 Punkten in den Handel, nach 2 265,74 Punkten am Vortag.
Bei 2 255,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 229,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 2 336,65 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 2 137,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der SLI bei 2 018,93 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,83 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,46 Prozent auf 80,60 CHF), Lindt (+ 0,47 Prozent auf 8 480,00 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 111,92 CHF), Swisscom (-0,31 Prozent auf 647,50 CHF) und Alcon (-0,32 Prozent auf 55,64 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-3,87 Prozent auf 176,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 78,80 CHF), Lonza (-2,66 Prozent auf 541,20 CHF), Galderma (-2,58 Prozent auf 158,50 CHF) und Amrize (-2,57 Prozent auf 33,70 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 531 406 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 299,001 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,82
|0,89%
|Alcon AG
|59,02
|0,24%
|Amrize
|35,21
|-0,11%
|Galderma
|166,35
|0,42%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 030,00
|0,17%
|Logitech S.A.
|85,06
|0,05%
|Lonza AG (N)
|572,40
|0,25%
|Novartis AG
|118,66
|0,34%
|Partners Group AG
|708,40
|0,45%
|Richemont
|186,55
|0,46%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|369,40
|0,11%
|Swiss Re AG
|141,40
|-0,77%
|Swisscom AG
|682,00
|0,29%
|UBS
|47,34
|0,08%
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|-1,77%