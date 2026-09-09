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SLI-Performance im Blick 09.09.2026 15:58:54

SLI aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

SLI aktuell: SLI am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Der SLI gibt am Mittwochnachmittag nach.

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,43 Prozent schwächer bei 2 233,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,612 Prozent tiefer bei 2 251,87 Punkten in den Handel, nach 2 265,74 Punkten am Vortag.

Bei 2 255,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 229,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 2 336,65 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 2 137,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der SLI bei 2 018,93 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,83 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,46 Prozent auf 80,60 CHF), Lindt (+ 0,47 Prozent auf 8 480,00 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 111,92 CHF), Swisscom (-0,31 Prozent auf 647,50 CHF) und Alcon (-0,32 Prozent auf 55,64 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-3,87 Prozent auf 176,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 78,80 CHF), Lonza (-2,66 Prozent auf 541,20 CHF), Galderma (-2,58 Prozent auf 158,50 CHF) und Amrize (-2,57 Prozent auf 33,70 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 531 406 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 299,001 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 83,82 0,89% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 59,02 0,24% Alcon AG
Amrize 35,21 -0,11% Amrize
Galderma 166,35 0,42% Galderma
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 030,00 0,17% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,06 0,05% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 572,40 0,25% Lonza AG (N)
Novartis AG 118,66 0,34% Novartis AG
Partners Group AG 708,40 0,45% Partners Group AG
Richemont 186,55 0,46% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,40 0,11% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 141,40 -0,77% Swiss Re AG
Swisscom AG 682,00 0,29% Swisscom AG
UBS 47,34 0,08% UBS

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SLI 2 225,62 -1,77%

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