SLI aktuell: SLI-Anleger greifen mittags zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 2 211,85 Punkte nach oben. Zuvor ging der SLI 0,228 Prozent fester bei 2 210,81 Punkten in den Handel, nach 2 205,77 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 223,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 210,16 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,780 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der SLI auf 2 139,76 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 076,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 107,37 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 3,82 Prozent auf 136,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,27 Prozent auf 71,94 CHF), Novartis (+ 1,22 Prozent auf 129,66 CHF), VAT (+ 0,85 Prozent auf 544,40 CHF) und Sika (+ 0,83 Prozent auf 158,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-2,58 Prozent auf 12 470,00 CHF), Sandoz (-2,47 Prozent auf 68,60 CHF), Partners Group (-2,17 Prozent auf 856,20 CHF), Richemont (-1,57 Prozent auf 160,15 CHF) und Holcim (-0,50 Prozent auf 71,54 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 337 056 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,59 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

