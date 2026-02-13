SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|SLI-Performance im Fokus
|
13.02.2026 15:59:02
SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu
Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 2 151,29 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,324 Prozent stärker bei 2 150,57 Punkten, nach 2 143,62 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 162,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 148,87 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,322 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, stand der SLI bei 2 160,96 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Stand von 2 074,79 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 13.02.2025, den Stand von 2 121,57 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,014 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,94 Prozent auf 517,60 CHF), Schindler (+ 3,16 Prozent auf 294,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,01 Prozent auf 169,25 CHF), Swisscom (+ 2,55 Prozent auf 704,00 CHF) und SGS SA (+ 2,13 Prozent auf 94,16 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams-OSRAM (-4,10 Prozent auf 8,42 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 31,74 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 69,48 CHF), Sonova (-0,97 Prozent auf 198,95 CHF) und Richemont (-0,81 Prozent auf 158,75 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 178 177 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
