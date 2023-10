SLI aktuell: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SLI setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,55 Prozent auf 1 688,26 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,473 Prozent auf 1 689,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 691,94 Punkte, das Tagestief hingegen 1 688,26 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 1 726,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 1 708,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, den Wert von 1 546,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,428 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 0,78 Prozent auf 25,25 CHF), Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 100,86 CHF), Roche (+ 0,40) Prozent auf 249,10 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 540,20 CHF) und Lonza (+ 0,26 Prozent auf 430,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sika (-2,19 Prozent auf 228,20 CHF), Givaudan (-2,05 Prozent auf 2 777,00 CHF), ams (-1,62 Prozent auf 3,94 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 111,10 CHF) und VAT (-1,51 Prozent auf 320,20 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Sandoz-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 210 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,289 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,16 zu Buche schlagen. Mit 6,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at