Für den SLI geht es derzeit aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,78 Prozent stärker bei 2 358,97 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,081 Prozent fester bei 2 342,62 Punkten, nach 2 340,73 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 361,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 339,07 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI auf 2 310,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der SLI bei 2 033,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,67 Prozent nach oben. Bei 2 443,50 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 5,85 Prozent auf 522,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,13 Prozent auf 68,04 CHF), Richemont (+ 3,11 Prozent auf 174,25 CHF), Sandoz (+ 2,66 Prozent auf 82,64 CHF) und Partners Group (+ 1,86 Prozent auf 625,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Julius Bär (-2,23 Prozent auf 63,92 CHF), Lindt (-1,20 Prozent auf 8 230,00 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 707,00 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 84,71 CHF) und Amrize (-0,71 Prozent auf 33,66 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 650 552 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 342,372 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at