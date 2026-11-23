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23.11.2026 15:58:58
SLI aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus
Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,78 Prozent stärker bei 2 358,97 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,081 Prozent fester bei 2 342,62 Punkten, nach 2 340,73 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 361,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 339,07 Einheiten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI auf 2 310,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der SLI bei 2 033,31 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,67 Prozent nach oben. Bei 2 443,50 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 5,85 Prozent auf 522,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,13 Prozent auf 68,04 CHF), Richemont (+ 3,11 Prozent auf 174,25 CHF), Sandoz (+ 2,66 Prozent auf 82,64 CHF) und Partners Group (+ 1,86 Prozent auf 625,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Julius Bär (-2,23 Prozent auf 63,92 CHF), Lindt (-1,20 Prozent auf 8 230,00 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 707,00 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 84,71 CHF) und Amrize (-0,71 Prozent auf 33,66 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 650 552 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 342,372 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,36
|6,14%
|Amrize
|36,94
|3,65%
|Julius Bär
|69,72
|-0,51%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 965,00
|0,39%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,53
|0,37%
|Partners Group AG
|685,20
|3,88%
|Richemont
|190,25
|5,08%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|434,38
|2,45%
|Sandoz
|90,34
|4,73%
|Swiss Re AG
|164,10
|2,27%
|Swisscom AG
|765,00
|-0,78%
|UBS
|41,30
|4,88%
|VAT
|569,20
|7,72%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 368,72
|1,20%
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