Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Performance im Fokus
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11.09.2026 12:26:52
SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen am Mittag zu
Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,67 Prozent stärker bei 2 228,14 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,337 Prozent auf 2 220,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 213,27 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 228,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 216,85 Punkten lag.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 2,18 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 2 337,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 153,65 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 2 021,42 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,59 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Helvetia Baloise (+ 1,72 Prozent auf 212,80 CHF), UBS (+ 1,59 Prozent auf 44,65 CHF), Swiss Re (+ 1,44 Prozent auf 137,20 CHF), Amrize (+ 1,38 Prozent auf 33,15 CHF) und Sandoz (+ 1,36 Prozent auf 66,96 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Partners Group (-0,95 Prozent auf 647,80 CHF), Lindt (-0,87 Prozent auf 8 565,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,79 Prozent auf 212,50 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 70,26 CHF) und SGS SA (-0,28 Prozent auf 92,60 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 012 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293,078 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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