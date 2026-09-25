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Kursverlauf 25.09.2026 15:58:49

SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu

SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu

Mit dem SLI geht es am Nachmittag aufwärts.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 2 246,69 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,586 Prozent auf 2 250,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 237,27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 257,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 242,23 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,663 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 2 324,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 280,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 947,94 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,45 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 4,52 Prozent auf 41,20 CHF), Partners Group (+ 2,13 Prozent auf 603,60 CHF), Julius Bär (+ 1,94 Prozent auf 71,44 CHF), Holcim (+ 1,84 Prozent auf 67,54 CHF) und Schindler (+ 1,71 Prozent auf 262,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,32 Prozent auf 225,10 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 77,36 CHF), Lonza (-0,74 Prozent auf 565,80 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 361,50 CHF) und Swiss Re (-0,35 Prozent auf 141,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 411 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,046 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Lonza AG (N) 605,00 -0,43% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,96 -0,65% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 639,80 1,49% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 -1,12% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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