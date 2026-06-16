SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Am Dienstag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,12 Prozent stärker bei 2 200,89 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 2 201,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 198,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 203,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 200,70 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 2 101,76 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Wert von 2 040,44 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 1 975,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,19 Prozent auf 678,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,56 CHF), Partners Group (+ 1,12 Prozent auf 722,40 CHF), UBS (+ 0,91 Prozent auf 39,87 CHF) und Julius Bär (+ 0,67 Prozent auf 66,46 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-0,56 Prozent auf 42,99 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 324,40 CHF), Novartis (-0,50 Prozent auf 119,62 CHF), Swisscom (-0,46 Prozent auf 645,00 CHF) und Lindt (-0,38 Prozent auf 9 095,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 216 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 285,013 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at