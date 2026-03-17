ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SIX-Handel im Fokus
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17.03.2026 09:28:41
SLI aktuell: SLI fällt zum Handelsstart
Am Dienstag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 2 035,03 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,334 Prozent leichter bei 2 033,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 040,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 037,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 033,55 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.02.2026, den Wert von 2 178,71 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Stand von 2 107,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 110,67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5,39 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 2 014,47 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Amrize (+ 0,83 Prozent auf 43,92 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 130,75 CHF), Swisscom (+ 0,55) Prozent auf 725,00 CHF), Nestlé (+ 0,43 Prozent auf 80,96 CHF) und Partners Group (+ 0,42 Prozent auf 811,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 170,00 CHF), Givaudan (-1,32 Prozent auf 2 776,00 CHF), SGS SA (-1,17 Prozent auf 87,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,08 Prozent auf 65,72 CHF) und Straumann (-1,01 Prozent auf 80,42 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 154 755 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 283,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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