VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Kursverlauf
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26.05.2026 09:28:51
SLI aktuell: SLI legt zum Handelsstart zu
Am Dienstag erhöht sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 1,01 Prozent auf 2 166,75 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,959 Prozent auf 2 165,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 144,98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 167,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 163,05 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der SLI 2 105,69 Punkte auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 2 205,77 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.05.2025, einen Wert von 2 008,41 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,733 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 3,79 Prozent auf 65,78 CHF), Holcim (+ 2,57 Prozent auf 75,74 CHF), Sika (+ 2,01 Prozent auf 149,95 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 39,67 CHF) und Richemont (+ 1,54 Prozent auf 158,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Galderma (+ 0,00 Prozent auf 158,65 CHF), VAT (+ 0,16 Prozent auf 618,20 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 209,60 CHF), Swisscom (+ 0,37 Prozent auf 681,50 CHF) und Straumann (+ 0,40 Prozent auf 90,26 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 529 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro den größten Anteil.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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