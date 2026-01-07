SLI aktuell: SLI liegt am Mittag im Plus

Mit dem SLI geht es derzeit aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,55 Prozent höher bei 2 174,26 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 167,85 Zählern und damit 0,249 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 162,47 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 167,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 176,82 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der SLI bei 2 094,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der SLI auf 2 033,32 Punkte taxiert. Der SLI lag vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 1 956,28 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 3,87 Prozent auf 643,40 CHF), Adecco SA (+ 2,78 Prozent auf 24,44 CHF), Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 60,38 CHF), Straumann (+ 1,98 Prozent auf 101,90 CHF) und Lonza (+ 1,86 Prozent auf 547,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-2,40 Prozent auf 168,70 CHF), Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 597,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,95 Prozent auf 208,40 CHF), Swiss Life (-0,39 Prozent auf 929,60 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 75,89 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 118 502 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,561 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die ams-OSRAM-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

