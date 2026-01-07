Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.01.2026 12:27:02
SLI aktuell: SLI liegt am Mittag im Plus
Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,55 Prozent höher bei 2 174,26 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 167,85 Zählern und damit 0,249 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 162,47 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 167,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 176,82 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der SLI bei 2 094,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der SLI auf 2 033,32 Punkte taxiert. Der SLI lag vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 1 956,28 Punkten.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 3,87 Prozent auf 643,40 CHF), Adecco SA (+ 2,78 Prozent auf 24,44 CHF), Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 60,38 CHF), Straumann (+ 1,98 Prozent auf 101,90 CHF) und Lonza (+ 1,86 Prozent auf 547,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-2,40 Prozent auf 168,70 CHF), Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 597,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,95 Prozent auf 208,40 CHF), Swiss Life (-0,39 Prozent auf 929,60 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 75,89 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 118 502 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,561 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Die ams-OSRAM-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels unentschlossen (finanzen.at)
|
07.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|06.11.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,90
|-2,51%
|ams-OSRAM AG
|8,82
|-6,57%
|Geberit AG (N)
|683,60
|2,67%
|Helvetia Baloise Holding AG
|219,60
|-2,92%
|Lonza AG (N)
|592,40
|2,39%
|Nestlé SA (Nestle)
|79,98
|-2,39%
|Richemont
|186,80
|0,38%
|Roche AG (Genussschein)
|339,40
|0,35%
|Sandoz
|60,54
|-0,23%
|Straumann Holding AG
|107,25
|0,14%
|Swiss Life AG (N)
|976,20
|-2,77%
|Swiss Re AG
|138,60
|-0,29%
|Temenos AG
|89,65
|1,30%
|UBS
|40,56
|0,37%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,20
|-3,07%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 165,07
|0,12%