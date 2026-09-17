ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 17.09.2026 17:58:48

SLI aktuell: SLI liegt letztendlich im Plus

SLI aktuell: SLI liegt letztendlich im Plus

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag ging es im SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 2 236,13 Punkte aufwärts. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,495 Prozent höher bei 2 231,49 Punkten, nach 2 220,49 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 242,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 224,43 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,474 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 304,26 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 2 214,14 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 1 983,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Helvetia Baloise (+ 5,33 Prozent auf 225,20 CHF), Sandoz (+ 3,29 Prozent auf 67,88 CHF), Galderma (+ 2,47) Prozent auf 157,85 CHF), Logitech (+ 2,40 Prozent auf 84,32 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,61 Prozent auf 79,52 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-3,01 Prozent auf 53,44 CHF), Amrize (-1,46 Prozent auf 31,82 CHF), Straumann (-0,55 Prozent auf 94,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 216,50 CHF) und Roche (-0,36 Prozent auf 361,20 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 718 198 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 303,309 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,15 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 83,90 1,94% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,44 -2,22% Alcon AG
Amrize 33,53 0,12% Amrize
Galderma 166,30 2,50% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 237,60 5,32% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 228,30 -0,35% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 89,18 2,65% Logitech S.A.
Partners Group AG 650,80 -1,00% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -0,86% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 71,50 3,29% Sandoz
Straumann Holding AG 99,72 -0,53% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 147,15 0,51% Swiss Re AG
UBS 44,23 0,94% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 236,13 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen