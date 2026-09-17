SLI aktuell: SLI liegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag ging es im SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 2 236,13 Punkte aufwärts. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,495 Prozent höher bei 2 231,49 Punkten, nach 2 220,49 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 242,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 224,43 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,474 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 304,26 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 2 214,14 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 1 983,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Helvetia Baloise (+ 5,33 Prozent auf 225,20 CHF), Sandoz (+ 3,29 Prozent auf 67,88 CHF), Galderma (+ 2,47) Prozent auf 157,85 CHF), Logitech (+ 2,40 Prozent auf 84,32 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,61 Prozent auf 79,52 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-3,01 Prozent auf 53,44 CHF), Amrize (-1,46 Prozent auf 31,82 CHF), Straumann (-0,55 Prozent auf 94,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 216,50 CHF) und Roche (-0,36 Prozent auf 361,20 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 718 198 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 303,309 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,15 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at