Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Kursverlauf
|
23.01.2026 17:58:58
SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus
Am Freitag fiel der SLI via SIX letztendlich um 0,72 Prozent auf 2 131,64 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,456 Prozent schwächer bei 2 137,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 147,07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 139,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 125,28 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,923 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der SLI noch bei 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 040,86 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Wert von 2 033,28 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,899 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,38 Prozent auf 63,68 CHF), Swisscom (+ 1,08 Prozent auf 608,50 CHF), ams-OSRAM (+ 0,66 Prozent auf 8,44 CHF), Temenos (+ 0,47 Prozent auf 74,10 CHF) und Novartis (+ 0,47 Prozent auf 115,64 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Adecco SA (-2,41 Prozent auf 22,70 CHF), Holcim (-2,38 Prozent auf 78,00 CHF), Alcon (-2,32 Prozent auf 63,18 CHF), Swiss Life (-2,15 Prozent auf 828,20 CHF) und UBS (-2,03 Prozent auf 37,16 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 579 561 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,883 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
