SLI
|
2 376,39
|
24,81
|
1,06 %
|SLI im Fokus
|
25.11.2026 17:58:31
SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus
Schlussendlich gab der SLI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 2 351,58 Punkte nach. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,800 Prozent höher bei 2 380,30 Punkten, nach 2 361,40 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 351,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 387,32 Punkten erreichte.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,382 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 324,19 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 2 062,45 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,33 Prozent nach oben. Bei 2 443,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,41 Prozent auf 34,86 CHF), Lindt (+ 2,22 Prozent auf 8 505,00 CHF), Schindler (+ 1,44 Prozent auf 295,00 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 74,32 CHF) und Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-4,09 Prozent auf 469,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,18 Prozent auf 63,36 CHF), Givaudan (-2,32 Prozent auf 4 002,00 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 168,40 CHF) und Julius Bär (-1,92 Prozent auf 61,42 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 017 922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 347,723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,40
|-0,08%
|Amrize
|39,85
|0,86%
|Givaudan AG
|4 400,00
|-0,48%
|Holcim AG
|82,52
|-0,72%
|Julius Bär
|67,76
|-1,28%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 160,00
|-2,55%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,27
|-0,53%
|Partners Group AG
|695,80
|0,20%
|Richemont
|187,40
|-0,66%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|439,43
|-1,03%
|Schindler AG (PS)
|322,40
|-2,13%
|UBS
|40,95
|-0,78%
|VAT
|524,80
|2,30%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,88
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.