Der SLI zeigte sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Schlussendlich gab der SLI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 2 351,58 Punkte nach. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,800 Prozent höher bei 2 380,30 Punkten, nach 2 361,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 351,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 387,32 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,382 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 324,19 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 2 062,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,33 Prozent nach oben. Bei 2 443,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,41 Prozent auf 34,86 CHF), Lindt (+ 2,22 Prozent auf 8 505,00 CHF), Schindler (+ 1,44 Prozent auf 295,00 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 74,32 CHF) und Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-4,09 Prozent auf 469,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,18 Prozent auf 63,36 CHF), Givaudan (-2,32 Prozent auf 4 002,00 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 168,40 CHF) und Julius Bär (-1,92 Prozent auf 61,42 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 017 922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 347,723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at