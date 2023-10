SLI aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Minus

So performte der SLI am Freitag schlussendlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,85 Prozent schwächer bei 1 702,16 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,294 Prozent auf 1 711,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,70 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 717,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 701,03 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,744 Prozent zu. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 1 729,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 740,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, stand der SLI noch bei 1 532,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 1,25 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4,69 Prozent auf 27,81 CHF), Roche (+ 0,93 Prozent auf 255,05 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 98,02 CHF), Zurich Insurance (+ 0,30 Prozent auf 428,10 CHF) und Sika (+ 0,30 Prozent auf 235,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Temenos (-3,56 Prozent auf 62,32 CHF), Lonza (-3,13 Prozent auf 418,10 CHF), ams (-3,00 Prozent auf 3,88 CHF), Swatch (I) (-2,63 Prozent auf 225,80 CHF) und UBS (-2,48 Prozent auf 22,03 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 090 075 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,543 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,52 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at