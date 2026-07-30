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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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SLI-Performance im Fokus 30.07.2026 15:58:46

SLI aktuell: SLI nachmittags im Minus

SLI aktuell: SLI nachmittags im Minus

Der SLI bewegt sich aktuell kaum.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 2 307,51 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,286 Prozent tiefer bei 2 304,48 Punkten in den Handel, nach 2 311,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 304,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 322,53 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,449 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 274,15 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 2 100,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 987,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 327,92 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 3,65 Prozent auf 601,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 78,48 CHF), Holcim (+ 2,61 Prozent auf 75,58 CHF), Galderma (+ 2,23 Prozent auf 181,05 CHF) und Julius Bär (+ 1,74 Prozent auf 71,32 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-7,52 Prozent auf 81,22 CHF), Roche (-2,79 Prozent auf 351,60 CHF), Novartis (-2,16 Prozent auf 126,94 CHF), Partners Group (-1,46 Prozent auf 673,40 CHF) und Swisscom (-1,10 Prozent auf 630,50 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 234 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 313,425 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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