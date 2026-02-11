Logitech Aktie
11.02.2026 15:58:45
SLI aktuell: SLI nachmittags in der Verlustzone
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 2 155,30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,109 Prozent tiefer bei 2 157,24 Punkten in den Handel, nach 2 159,60 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 145,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 159,17 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,136 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, notierte der SLI bei 2 069,72 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 11.02.2025, einen Wert von 2 088,51 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,201 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 1,83 Prozent auf 666,50 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 72,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 69,78 CHF), Richemont (+ 1,47 Prozent auf 162,60 CHF) und VAT (+ 1,20 Prozent auf 504,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-8,89 Prozent auf 284,80 CHF), Adecco SA (-6,03 Prozent auf 22,12 CHF), ams-OSRAM (-4,45 Prozent auf 8,28 CHF), Julius Bär (-2,95 Prozent auf 63,84 CHF) und SGS SA (-2,23 Prozent auf 94,62 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 630 013 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 308,448 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,05 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
09.02.26