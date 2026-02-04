VAT Aktie
04.02.2026 15:59:00
SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün
Um 15:42 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,92 Prozent auf 2 160,61 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,153 Prozent leichter bei 2 137,68 Punkten, nach 2 140,96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 163,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 128,69 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 2 143,31 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Stand von 2 014,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der SLI einen Stand von 2 049,79 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,448 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 8,06 Prozent auf 8,52 CHF), Adecco SA (+ 5,16 Prozent auf 22,82 CHF), Kühne + Nagel International (+ 5,04 Prozent auf 187,45 CHF), Givaudan (+ 4,36 Prozent auf 3 088,00 CHF) und Straumann (+ 4,02 Prozent auf 94,68 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Holcim (-7,09 Prozent auf 76,28 CHF), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), Temenos (-1,94 Prozent auf 63,05 CHF), Julius Bär (-1,25 Prozent auf 66,42 CHF) und VAT (-0,02 Prozent auf 495,50 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 7 994 205 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,240 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,62 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
