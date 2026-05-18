SLI aktuell: SLI notiert nachmittags im Plus

Für den SLI geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 2 108,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,792 Prozent tiefer bei 2 085,11 Punkten in den Montagshandel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 082,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 108,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 167,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der SLI bei 2 192,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der SLI mit 2 023,90 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,00 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 7,20 Prozent auf 192,00 CHF), Swiss Re (+ 2,43 Prozent auf 124,40 CHF), Alcon (+ 1,94 Prozent auf 51,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,68 Prozent auf 218,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 574,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Galderma (-2,23 Prozent auf 153,15 CHF), Holcim (-1,91 Prozent auf 71,02 CHF), Kühne + Nagel International (-1,49 Prozent auf 172,45 CHF), Schindler (-1,45 Prozent auf 258,60 CHF) und Roche (-0,81 Prozent auf 320,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 675 072 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 280,929 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Mit 5,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at