Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Fokus 18.05.2026 15:58:54

SLI aktuell: SLI notiert nachmittags im Plus

SLI aktuell: SLI notiert nachmittags im Plus

Für den SLI geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 2 108,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,792 Prozent tiefer bei 2 085,11 Punkten in den Montagshandel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 082,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 108,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 167,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der SLI bei 2 192,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der SLI mit 2 023,90 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,00 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 7,20 Prozent auf 192,00 CHF), Swiss Re (+ 2,43 Prozent auf 124,40 CHF), Alcon (+ 1,94 Prozent auf 51,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,68 Prozent auf 218,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 574,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Galderma (-2,23 Prozent auf 153,15 CHF), Holcim (-1,91 Prozent auf 71,02 CHF), Kühne + Nagel International (-1,49 Prozent auf 172,45 CHF), Schindler (-1,45 Prozent auf 258,60 CHF) und Roche (-0,81 Prozent auf 320,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 675 072 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 280,929 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Mit 5,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 56,08 2,34% Alcon AG
Amrize 42,19 0,48% Amrize
Galderma 167,00 -2,34% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 237,20 1,37% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 77,44 -2,17% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 190,00 -0,29% Kühne + Nagel International AG (KN)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 351,32 -0,19% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 283,80 -0,49% Schindler AG (PS)
Sonova AG 211,00 8,21% Sonova AG
Swiss Re AG 134,80 1,66% Swiss Re AG
UBS 39,59 1,10% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,00 1,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 106,96 0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen