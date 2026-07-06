Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI-Performance im Blick
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06.07.2026 15:58:37
SLI aktuell: SLI präsentiert sich schwächer
Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,74 Prozent leichter bei 2 295,96 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 2 315,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 313,18 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 321,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 295,75 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2 136,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 067,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 1 965,09 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,74 Prozent nach oben. Bei 2 321,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1,95 Prozent auf 74,42 CHF), Swiss Life (+ 1,48 Prozent auf 917,80 CHF), Sonova (+ 1,38 Prozent auf 206,40 CHF), UBS (+ 1,24 Prozent auf 41,70 CHF) und Amrize (+ 0,83 Prozent auf 43,53 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-2,88 Prozent auf 689,00 CHF), Roche (-2,85 Prozent auf 330,90 CHF), Sandoz (-2,79 Prozent auf 70,32 CHF), Kühne + Nagel International (-2,54 Prozent auf 203,70 CHF) und Novartis (-1,83 Prozent auf 125,58 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 531 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|46,59
|-0,89%
|Galderma
|193,00
|-1,03%
|Julius Bär
|80,60
|1,82%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|221,10
|-2,47%
|Novartis AG
|135,94
|-1,89%
|Partners Group AG
|736,40
|-0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|359,72
|-2,73%
|Sandoz
|76,52
|-2,97%
|Sonova AG
|224,90
|1,81%
|Swiss Life AG (N)
|998,40
|1,40%
|Swiss Re AG
|141,65
|0,28%
|UBS
|45,42
|1,86%
|VAT
|751,00
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