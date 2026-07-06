SLI aktuell: SLI präsentiert sich schwächer

Der SLI zeigt sich am Montag im Minus.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,74 Prozent leichter bei 2 295,96 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 2 315,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 313,18 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 321,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 295,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2 136,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 067,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 1 965,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,74 Prozent nach oben. Bei 2 321,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1,95 Prozent auf 74,42 CHF), Swiss Life (+ 1,48 Prozent auf 917,80 CHF), Sonova (+ 1,38 Prozent auf 206,40 CHF), UBS (+ 1,24 Prozent auf 41,70 CHF) und Amrize (+ 0,83 Prozent auf 43,53 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-2,88 Prozent auf 689,00 CHF), Roche (-2,85 Prozent auf 330,90 CHF), Sandoz (-2,79 Prozent auf 70,32 CHF), Kühne + Nagel International (-2,54 Prozent auf 203,70 CHF) und Novartis (-1,83 Prozent auf 125,58 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 531 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at