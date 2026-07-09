SLI aktuell: SLI sackt am Donnerstagmittag ab

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,01 Prozent schwächer bei 2 267,88 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,419 Prozent auf 2 277,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 268,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 263,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 277,87 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2 137,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der SLI noch bei 2 101,32 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 1 976,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,43 Prozent aufwärts. Bei 2 321,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,01 Prozent auf 670,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 84,58 CHF), Logitech (+ 2,26 Prozent auf 79,80 CHF), UBS (+ 1,31 Prozent auf 41,64 CHF) und Richemont (+ 1,08 Prozent auf 182,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-1,46 Prozent auf 9 445,00 CHF), Partners Group (-1,27 Prozent auf 655,00 CHF), Nestlé (-1,24 Prozent auf 83,07 CHF), Novartis (-0,89 Prozent auf 124,78 CHF) und Alcon (-0,78 Prozent auf 53,58 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 759 418 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 292,900 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at