Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI aktuell
|
29.04.2026 17:58:53
SLI aktuell: SLI schließt im Minus
Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,68 Prozent tiefer bei 2 085,40 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,491 Prozent auf 2 109,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 111,04 Punkte, das Tagestief hingegen 2 082,40 Zähler.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,930 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 1 999,31 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 2 115,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 951,17 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,05 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 4,32 Prozent auf 87,40 CHF), VAT (+ 4,10 Prozent auf 579,20 CHF), UBS (+ 3,22 Prozent auf 34,35 CHF), Julius Bär (+ 1,92 Prozent auf 62,70 CHF) und Amrize (+ 0,98 Prozent auf 45,38 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-4,02 Prozent auf 849,60 CHF), Kühne + Nagel International (-3,86 Prozent auf 181,90 CHF), Swiss Re (-2,62 Prozent auf 124,35 CHF), Alcon (-2,59 Prozent auf 57,94 CHF) und Sandoz (-2,23 Prozent auf 61,26 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 366 011 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,812 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sandoz
|
30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.04.26
|SLI aktuell: SLI schließt im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in Zürich: SLI liegt im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sandoz-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.04.26
|Freundlicher Handel: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
29.04.26
|SLI aktuell: Zum Start Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
29.04.26
|Sandoz reports strong biosimilars growth in Q1 2026; full-year 2026 guidance confirmed (EQS Group)