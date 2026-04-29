SLI aktuell: SLI schließt im Minus

Der SLI zeigte sich heute im Minus.

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,68 Prozent tiefer bei 2 085,40 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,491 Prozent auf 2 109,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 111,04 Punkte, das Tagestief hingegen 2 082,40 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,930 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 1 999,31 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 2 115,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 951,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,05 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 4,32 Prozent auf 87,40 CHF), VAT (+ 4,10 Prozent auf 579,20 CHF), UBS (+ 3,22 Prozent auf 34,35 CHF), Julius Bär (+ 1,92 Prozent auf 62,70 CHF) und Amrize (+ 0,98 Prozent auf 45,38 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-4,02 Prozent auf 849,60 CHF), Kühne + Nagel International (-3,86 Prozent auf 181,90 CHF), Swiss Re (-2,62 Prozent auf 124,35 CHF), Alcon (-2,59 Prozent auf 57,94 CHF) und Sandoz (-2,23 Prozent auf 61,26 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 366 011 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,812 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at