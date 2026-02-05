SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Letztendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 2 147,97 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,195 Prozent fester bei 2 160,07 Punkten, nach 2 155,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 160,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 138,66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,43 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 2 150,98 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Stand von 2 022,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, wies der SLI einen Stand von 2 063,73 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,140 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Temenos (+ 3,74 Prozent auf 66,65 CHF), Straumann (+ 3,31 Prozent auf 97,98 CHF), SGS SA (+ 2,64 Prozent auf 95,72 CHF), Lindt (+ 2,20 Prozent auf 11 610,00 CHF) und Richemont (+ 1,47 Prozent auf 154,85 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Partners Group (-3,44 Prozent auf 966,60 CHF), UBS (-2,24 Prozent auf 34,00 CHF), Holcim (-1,75 Prozent auf 74,28 CHF), Lonza (-1,48 Prozent auf 518,20 CHF) und ams-OSRAM (-1,45 Prozent auf 8,13 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6 325 421 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,573 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

