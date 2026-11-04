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Kursverlauf 04.11.2026 09:28:53

SLI aktuell: SLI startet in der Verlustzone

SLI aktuell: SLI startet in der Verlustzone

Der SLI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 2 373,17 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 2 374,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 374,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 376,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 372,11 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,478 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 315,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 014,80 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,33 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 388,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 1,76 Prozent auf 70,56 CHF), Holcim (+ 1,60 Prozent auf 72,32 CHF), UBS (+ 1,60 Prozent auf 40,10 CHF), Logitech (+ 1,00 Prozent auf 77,12 CHF) und Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 663,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Amrize (-1,03 Prozent auf 34,74 CHF), Swiss Re (-0,98 Prozent auf 151,95 CHF), Givaudan (-0,76 Prozent auf 3 920,00 CHF), Alcon (-0,70 Prozent auf 59,42 CHF) und Helvetia Baloise (-0,63 Prozent auf 221,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 214 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 344,510 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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