SLI-Performance im Blick 24.02.2026 12:26:59

SLI aktuell: SLI verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

So bewegt sich der SLI am Dienstagmittag.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent auf 2 196,00 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,201 Prozent leichter bei 2 185,02 Punkten, nach 2 189,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 185,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 196,60 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der SLI noch bei 2 040,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 109,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,09 Prozent. Bei 2 209,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2,42 Prozent auf 3 128,00 CHF), VAT (+ 2,41 Prozent auf 534,80 CHF), Sika (+ 2,21 Prozent auf 159,40 CHF), Nestlé (+ 1,61 Prozent auf 82,71 CHF) und Alcon (+ 1,22 Prozent auf 64,56 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Galderma (-3,23 Prozent auf 143,80 CHF), Sandoz (-2,32 Prozent auf 64,82 CHF), Kühne + Nagel International (-1,40 Prozent auf 172,25 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 31,79 CHF) und SGS SA (-1,02 Prozent auf 93,24 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 833 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 322,708 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Analysen zu Partners Group AG

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 70,78 0,94% Alcon AG
Amrize 55,46 2,89% Amrize
Galderma 157,00 -2,48% Galderma
Givaudan AG 3 423,00 2,12% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 190,10 -0,52% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 90,79 2,05% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 932,60 0,34% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 374,00 0,97% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 71,92 -1,56% Sandoz
SGS SA 103,35 0,49% SGS SA
Sika AG 174,15 1,40% Sika AG
Swiss Re AG 142,95 0,99% Swiss Re AG
UBS 35,07 -0,34% UBS
VAT 581,80 2,00% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 202,56 0,60%

