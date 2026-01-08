SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,29 Prozent schwächer bei 2 156,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,086 Prozent auf 2 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 165,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 154,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,964 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 102,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 052,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der SLI noch bei 1 961,07 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,16 Prozent auf 169,95 CHF), UBS (+ 1,12 Prozent auf 37,78 CHF), Schindler (+ 0,46 Prozent auf 307,40 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 339,40 CHF) und Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3 128,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Adecco SA (-6,47 Prozent auf 22,56 CHF), ams-OSRAM (-6,17 Prozent auf 8,21 CHF), Logitech (-5,90 Prozent auf 75,64 CHF), Partners Group (-3,00 Prozent auf 1 002,00 CHF) und Julius Bär (-2,14 Prozent auf 63,96 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 915 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,084 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die ams-OSRAM-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

