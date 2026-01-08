Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SIX-Handel im Fokus
|
08.01.2026 12:27:03
SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste
Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,29 Prozent schwächer bei 2 156,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,086 Prozent auf 2 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,53 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 165,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 154,70 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,964 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 102,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 052,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der SLI noch bei 1 961,07 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,16 Prozent auf 169,95 CHF), UBS (+ 1,12 Prozent auf 37,78 CHF), Schindler (+ 0,46 Prozent auf 307,40 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 339,40 CHF) und Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3 128,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Adecco SA (-6,47 Prozent auf 22,56 CHF), ams-OSRAM (-6,17 Prozent auf 8,21 CHF), Logitech (-5,90 Prozent auf 75,64 CHF), Partners Group (-3,00 Prozent auf 1 002,00 CHF) und Julius Bär (-2,14 Prozent auf 63,96 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 915 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,084 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Die ams-OSRAM-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:27
|SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels unentschlossen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,16
|-5,40%
|ams-OSRAM AG
|8,87
|-6,04%
|Givaudan AG
|3 356,00
|-0,62%
|Julius Bär
|68,62
|-1,32%
|Logitech S.A.
|80,88
|-3,65%
|Partners Group AG
|1 075,50
|-3,24%
|Richemont
|182,20
|-2,10%
|Roche AG (Genussschein)
|338,60
|0,12%
|Schindler AG (PS)
|330,00
|1,23%
|Swiss Re AG
|137,15
|-1,33%
|Temenos AG
|89,20
|0,79%
|UBS
|40,61
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 154,69
|-0,36%