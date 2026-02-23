SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste

Der SLI zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Am Montag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,10 Prozent tiefer bei 2 198,34 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,265 Prozent tiefer bei 2 194,74 Punkten in den Handel, nach 2 200,58 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 201,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 191,83 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der SLI 2 131,64 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 2 033,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 114,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 209,38 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 1,42 Prozent auf 164,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 574,00 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 130,30 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 74,34 CHF) und Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 709,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-2,41 Prozent auf 905,80 CHF), Sandoz (-1,85 Prozent auf 65,80 CHF), VAT (-1,76 Prozent auf 524,00 CHF), Lonza (-1,38 Prozent auf 529,00 CHF) und Temenos (-0,99 Prozent auf 64,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 032 715 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 320,759 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at