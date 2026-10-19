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SIX-Handel im Fokus 19.10.2026 12:27:05

SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste

SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste

Der SLI zeigt sich heute leichter.

Am Montag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,32 Prozent tiefer bei 2 299,37 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,424 Prozent tiefer bei 2 297,01 Punkten in den Handel, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 301,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 293,75 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 035,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 0,77 Prozent auf 3 945,00 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 608,20 CHF), VAT (+ 0,66 Prozent auf 612,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,48 Prozent auf 210,80 CHF) und Partners Group (+ 0,46 Prozent auf 610,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-2,32 Prozent auf 8 225,00 CHF), Straumann (-1,81 Prozent auf 92,12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 74,42 CHF), UBS (-1,56 Prozent auf 39,01 CHF) und Julius Bär (-1,24 Prozent auf 70,02 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 084 450 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 326,266 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,30 -0,91% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,89 0,62% Amrize
Givaudan AG 4 247,00 0,93% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 227,00 0,98% Helvetia Baloise Holding AG
Julius Bär 74,88 -1,27% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 960,00 -0,67% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Lonza AG (N) 657,20 1,64% Lonza AG (N)
Partners Group AG 656,20 0,28% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 407,35 0,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 99,44 -0,86% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 161,40 0,84% Swiss Re AG
UBS 41,96 -0,87% UBS
VAT 663,00 2,44% VAT

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