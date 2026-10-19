VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Fokus
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19.10.2026 12:27:05
SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste
Am Montag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,32 Prozent tiefer bei 2 299,37 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,424 Prozent tiefer bei 2 297,01 Punkten in den Handel, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 301,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 293,75 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 035,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 0,77 Prozent auf 3 945,00 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 608,20 CHF), VAT (+ 0,66 Prozent auf 612,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,48 Prozent auf 210,80 CHF) und Partners Group (+ 0,46 Prozent auf 610,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-2,32 Prozent auf 8 225,00 CHF), Straumann (-1,81 Prozent auf 92,12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 74,42 CHF), UBS (-1,56 Prozent auf 39,01 CHF) und Julius Bär (-1,24 Prozent auf 70,02 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 084 450 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 326,266 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80,30
|-0,91%
|Amrize
|33,89
|0,62%
|Givaudan AG
|4 247,00
|0,93%
|Helvetia Baloise Holding AG
|227,00
|0,98%
|Julius Bär
|74,88
|-1,27%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 960,00
|-0,67%
|Lonza AG (N)
|657,20
|1,64%
|Partners Group AG
|656,20
|0,28%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|407,35
|0,46%
|Straumann Holding AG
|99,44
|-0,86%
|Swiss Re AG
|161,40
|0,84%
|UBS
|41,96
|-0,87%
|VAT
|663,00
|2,44%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 306,32
|-0,02%
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