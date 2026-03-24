VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance im Fokus
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24.03.2026 15:59:01
SLI aktuell: SLI verbucht nachmittags Gewinne
Am Dienstag legt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,46 Prozent auf 1 983,60 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,272 Prozent stärker bei 1 979,97 Punkten, nach 1 974,59 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 1 988,47 Punkte, das Tagestief hingegen 1 969,56 Zähler.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Der SLI wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 2 202,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI auf 2 140,82 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 105,04 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 7,78 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Straumann (+ 6,32 Prozent auf 81,04 CHF), Lindt (+ 2,17 Prozent auf 10 830,00 CHF), Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 76,47 CHF), Lonza (+ 2,05 Prozent auf 477,00 CHF) und Sonova (+ 1,84 Prozent auf 171,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-1,81 Prozent auf 509,20 CHF), UBS (-0,95 Prozent auf 29,13 CHF), SGS SA (-0,49 Prozent auf 84,46 CHF), Givaudan (-0,45 Prozent auf 2 644,00 CHF) und Partners Group (-0,42 Prozent auf 801,60 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 922 650 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 264,915 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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