SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Mittwoch fiel der SLI via SIX schlussendlich um 1,46 Prozent auf 1 662,68 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,516 Prozent schwächer bei 1 678,65 Punkten, nach 1 687,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 659,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 681,77 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 2,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 738,56 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 18.07.2023, einen Wert von 1 753,50 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Stand von 1 593,87 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,09 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 0,28 Prozent auf 2 898,00 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 544,40 CHF), Swiss Life (-0,17 Prozent auf 579,80 CHF), Swiss Re (-0,18 Prozent auf 98,36 CHF) und Novartis (-0,26 Prozent auf 87,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-6,46 Prozent auf 30,55 CHF), VAT (-4,53 Prozent auf 324,80 CHF), Sandoz (-3,75 Prozent auf 28,33 CHF), Lonza (-3,53 Prozent auf 344,70 CHF) und Geberit (-3,25 Prozent auf 429,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 7 320 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 279,849 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

