Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI-Marktbericht
|
16.10.2026 09:28:51
SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,04 Prozent leichter bei 2 298,27 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2 303,34 Punkten, nach 2 299,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 303,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 298,27 Punkten erreichte.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 3,14 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 220,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 290,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 051,01 Punkte.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,85 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 77,18 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 81,74 CHF), Holcim (+ 0,75 Prozent auf 64,50 CHF), Amrize (+ 0,75 Prozent auf 31,07 CHF) und Straumann (+ 0,57 Prozent auf 94,62 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Novartis (-1,21 Prozent auf 124,38 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 376,10 CHF), Sandoz (-0,61 Prozent auf 74,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,56 Prozent auf 229,50 CHF) und Sonova (-0,51 Prozent auf 272,80 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 616 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,04
|-1,67%
|Amrize
|33,68
|1,14%
|Holcim AG
|68,86
|-0,46%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|248,60
|-0,08%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,69
|2,32%
|Novartis AG
|133,84
|-0,03%
|Partners Group AG
|654,40
|1,11%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|405,49
|-0,69%
|Sandoz
|82,76
|1,27%
|Sonova AG
|296,70
|0,64%
|Straumann Holding AG
|100,30
|-0,69%
|Swiss Re AG
|160,05
|-0,40%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 306,78
|0,33%
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