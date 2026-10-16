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SLI-Marktbericht 16.10.2026 09:28:51

SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge

SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,04 Prozent leichter bei 2 298,27 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2 303,34 Punkten, nach 2 299,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 303,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 298,27 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 3,14 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 220,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 290,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 051,01 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,85 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 77,18 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 81,74 CHF), Holcim (+ 0,75 Prozent auf 64,50 CHF), Amrize (+ 0,75 Prozent auf 31,07 CHF) und Straumann (+ 0,57 Prozent auf 94,62 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Novartis (-1,21 Prozent auf 124,38 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 376,10 CHF), Sandoz (-0,61 Prozent auf 74,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,56 Prozent auf 229,50 CHF) und Sonova (-0,51 Prozent auf 272,80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 616 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 81,04 -1,67% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,68 1,14% Amrize
Holcim AG 68,86 -0,46% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 248,60 -0,08% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 88,69 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,84 -0,03% Novartis AG
Partners Group AG 654,40 1,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 405,49 -0,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 82,76 1,27% Sandoz
Sonova AG 296,70 0,64% Sonova AG
Straumann Holding AG 100,30 -0,69% Straumann Holding AG
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