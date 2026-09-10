SLI aktuell: SLI verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag sank der SLI via SIX zum Handelsende um 0,55 Prozent auf 2 213,27 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,156 Prozent stärker bei 2 229,10 Punkten, nach 2 225,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 232,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 213,27 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 2,83 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 2 343,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 151,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der SLI noch bei 2 008,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 214,20 CHF), Lindt (+ 1,41 Prozent auf 8 640,00 CHF), Swisscom (+ 1,09) Prozent auf 648,00 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 80,50 CHF) und Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 74,82 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-2,51 Prozent auf 66,06 CHF), Alcon (-2,50 Prozent auf 54,50 CHF), Amrize (-2,33 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (-1,68 Prozent auf 654,00 CHF) und Sika (-1,41 Prozent auf 185,30 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 868 009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 296,223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at