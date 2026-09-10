Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Index im Fokus
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10.09.2026 17:58:51
SLI aktuell: SLI verliert zum Ende des Donnerstagshandels
Am Donnerstag sank der SLI via SIX zum Handelsende um 0,55 Prozent auf 2 213,27 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,156 Prozent stärker bei 2 229,10 Punkten, nach 2 225,62 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 232,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 213,27 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 2,83 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 2 343,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 151,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der SLI noch bei 2 008,39 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 214,20 CHF), Lindt (+ 1,41 Prozent auf 8 640,00 CHF), Swisscom (+ 1,09) Prozent auf 648,00 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 80,50 CHF) und Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 74,82 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-2,51 Prozent auf 66,06 CHF), Alcon (-2,50 Prozent auf 54,50 CHF), Amrize (-2,33 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (-1,68 Prozent auf 654,00 CHF) und Sika (-1,41 Prozent auf 185,30 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 868 009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 296,223 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sika AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|57,42
|-2,48%
|Amrize
|34,71
|-1,53%
|Galderma
|163,40
|-1,36%
|Julius Bär
|79,00
|0,71%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|226,00
|1,21%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 125,00
|1,22%
|Logitech S.A.
|85,84
|0,96%
|Partners Group AG
|693,80
|-1,62%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|365,00
|-1,08%
|Sandoz
|69,58
|-2,66%
|Sika AG
|195,60
|-1,98%
|Swiss Re AG
|143,30
|0,56%
|Swisscom AG
|685,50
|0,81%
|UBS
|46,38
|-1,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 213,27
|-0,55%
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