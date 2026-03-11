SLI aktuell: SLI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,68 Prozent tiefer bei 2 062,11 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 059,18 Zählern und damit 0,822 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 076,24 Punkte).

Bei 2 046,95 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 062,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,577 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 152,72 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 2 088,69 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 11.03.2025, einen Wert von 2 054,04 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,13 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 018,91 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 0,35 Prozent auf 63,28 CHF), Swisscom (+ 0,21 Prozent auf 717,50 CHF), Logitech (+ 0,06 Prozent auf 71,36 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 142,40 CHF) und Amrize (-0,07 Prozent auf 46,03 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-2,24 Prozent auf 62,00 CHF), Galderma (-2,20 Prozent auf 151,20 CHF), Sonova (-1,96 Prozent auf 197,15 CHF), Lindt (-1,93 Prozent auf 10 690,00 CHF) und SGS SA (-1,67 Prozent auf 90,84 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Galderma-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 938 342 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,176 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at