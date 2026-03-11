Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI-Marktbericht
|
11.03.2026 12:27:09
SLI aktuell: SLI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,68 Prozent tiefer bei 2 062,11 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 059,18 Zählern und damit 0,822 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 076,24 Punkte).
Bei 2 046,95 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 062,60 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,577 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 152,72 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 2 088,69 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 11.03.2025, einen Wert von 2 054,04 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,13 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 018,91 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 0,35 Prozent auf 63,28 CHF), Swisscom (+ 0,21 Prozent auf 717,50 CHF), Logitech (+ 0,06 Prozent auf 71,36 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 142,40 CHF) und Amrize (-0,07 Prozent auf 46,03 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-2,24 Prozent auf 62,00 CHF), Galderma (-2,20 Prozent auf 151,20 CHF), Sonova (-1,96 Prozent auf 197,15 CHF), Lindt (-1,93 Prozent auf 10 690,00 CHF) und SGS SA (-1,67 Prozent auf 90,84 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Galderma-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 938 342 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,176 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Zurückhaltung in Zürich: SMI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Mittwochshandel in Zürich: SMI sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|SLI aktuell: SLI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel SMI leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)