SLI aktuell: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,59 Prozent leichter bei 2 298,43 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,224 Prozent leichter bei 2 306,86 Punkten in den Handel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 312,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 297,14 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SLI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 2 289,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 2 160,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2 006,14 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 0,93 Prozent auf 80,62 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 631,00 CHF), Lindt (+ 0,23 Prozent auf 8 735,00 CHF), Sika (+ 0,18 Prozent auf 193,35 CHF) und Straumann (+ 0,11 Prozent auf 93,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Galderma (-1,99 Prozent auf 167,55 CHF), Holcim (-1,73 Prozent auf 71,76 CHF), Partners Group (-1,57 Prozent auf 737,60 CHF), Roche (-1,51 Prozent auf 353,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,41 Prozent auf 216,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 174 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,414 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at